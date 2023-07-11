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09:22, 11 июля 2023Экономика

Центробанк объяснил падение курса рубля

ЦБ объяснил падение курса рубля ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Резкое ослабление курса рубля в июне, которое в первых числах июля продолжилось до падения ниже уровня 102 рубля за евро и 93,5 рубля за доллар, объясняется совпадением естественных причин, в первую очередь — ухудшением торгового баланса. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, в июне рубль подешевел к основным валютам внешней торговли на 10,4 процента (в мае — на 1 процент). Такая динамика наблюдалась на фоне продолжения падения доходов от экспортных поставок и увеличения расходов на импорт.

Так, в июне экспортеры продали валюты на 7 миллиардов долларов, что на 22,9 процента меньше, чем в мае. Однако оборот рынка в июне был больше майского. Выросла доля внешнеторговых рублевых расчетов, то есть закупки товаров в странах ЕАЭС за рубли, что в теории могло поддержать рубль, но, возможно, спровоцировало обратную динамику.

Процесс возвращения рублей на родину носит нелинейный характер, то есть постепенное накопление рублей за рубежом могло спровоцировать их ускоренное возвращение для приобретения валюты, что в моменте повышало спрос.

Регулятор отмечает, что в конце июня, на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», резко выросла доля в покупках валюты крупнейших покупателей. Банки столкнулись с тем, что отдельные заемщики конвертировали валютные кредиты в рублевые, а значит, им нужна была валюта балансирования открытых валютных позиций. А вот покупки валюты населением на курс почти не повлияли в силу незначительности объема.

Курс доллара от TradingView

Таким образом, делают вывод в ЦБ, локальный валютный кризис, скорее всего, спровоцировала политическая обстановка, которая временно усилила значимость продолжительных тенденций. Так что в ближайшее время основным факторов, влияющим на курс, станет уровень тревожности на финансовом рынке.

По состоянию на утро вторника, 11 июля, доллар торгуется в районе 90,3 рубля, евро — 99,7 рубля. С начала недели рубль демонстрирует признаки восстановления, однако пока достаточно слабые.

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    Платон Щукин
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