Во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне ускорили покупку валюты в 700 раз

Центробанк России: во время ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 7,1 миллиарда рублей

Продажа валюты физическим лицам в день мятежа ЧВК «Вагнер» составила эквивалент 7,1 миллиарда рублей, при этом в другие дни месяца всего было куплено валюты на 300 миллионов рублей. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центробанка.

Таким образом, россияне 24 июня купили 700 раз больше валюты, чем в среднем покупали в остальные дни месяца. На этом фоне отдельные российские банки продавали самые популярные валюты с существенной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115 рублей.

Тем не менее такая активность физических лиц выглядит незначительной, чтобы изменить совокупную картину. За июнь общий объем торгов составил 8,1 триллиона рублей, что больше майского показателя (7,6 триллиона). Таким образом, констатируют в регуляторе, всплеск волатильности носил кратковременный характер.

Ослабление рубля ЦБ связал со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9 процента, до семи миллиардов долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла более 10 процентов стоимости.

В первую неделю июля российская валюта продолжила слабеть, доллар на максимуме превышал 93,5 рубля, а евро — 102 рубля. В понедельник, 10 июля, наблюдалась обратная тенденция. Рубль укрепился почти на процент, однако по-прежнему остается значительно выше прогнозов. Эксперты ожидают, что в ближайшее время рынок будет во власти коррекции до уровня ниже 90 рублей за доллар.