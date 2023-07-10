Экономист высказался о будущем курса рубля

Экономист Беляев: курс должен стабилизироваться в коридоре 85-86 рублей за доллар

После некоторой стабилизации курса на отметке 91 рубль за доллар вероятна коррекция национальной валюты в коридоре 85-86 рублей за доллар. Вместе с тем, наиболее вероятен общий тренд на постепенный рост американской валюты в долгосрочной перспективе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Нет экономических оснований для того, чтобы курс изменился таким серьезным прыжком. Сейчас, я думаю, курс доллара достиг максимума и началась коррекция. Визуально может казаться, что речь идет о какой-то стагнации, курс не менялся с выходных, но, на самом деле, идет противодействие информационных факторов, которые работают на падение рубля, и экономических, которые отвечают за коррекцию», — объяснил Беляев.

Он допустил, что ощутимая коррекция курса нацвалюты может начаться через один-два дня. В новой реальности, по оценке Беляева, курс должен стабилизироваться в пределах 85-86 рублей за доллар при условии отсутствия новых потрясений любого рода.

«Но общий тренд — это постепенный рост курса доллара, его определяет общеэкономический фон, на который влияют не налоги, не нефть, а то, что происходит в экономике на самом деле. Мы видим, что большая часть предпринимательства стоит на паузе, поэтому рубль будет и дальше постепенно ослабевать к американскому доллару», — заключил экономист.

По состоянию на 10 июля курс доллара превышает 91,5 рубля, а евро остается выше 100 рублей. С начала лета российская валюта ослабела примерно на 15 процентов. Такая динамика фиксируется на фоне продолжения снижения нефтегазовых доходов, а также резкого сокращения бюджетных расходов.

