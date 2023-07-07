Расходы российского бюджета в июне упали до минимума

РИА Новости: в июне расходы российского бюджета упали до минимума с начала года

В июне расходы российского бюджета опустились до минимальных за полгода значений — 1,75 триллиона рублей или 58 миллиардов рублей в день. Это значительно меньше, чем показатели первых месяцев года, когда траты могли превышать 100 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

При этом доходы, напротив, достигли максимальных значений — 2,563 триллиона рублей, что выше предыдущего рекордного марта (2,514 триллиона). Такая динамика позволила сократить дефицит бюджета до 2,595 триллиона рублей. Общие расходы за полгода составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона рублей.

По итогам года дефицит федерального бюджета запланирован на уровне — 2,925 триллиона рублей. Ранее Минфин объяснял значительную динамику начала года перенесением авансовых расходов с декабря, как происходило в прошлые периоды.

Основной проблемой с доходной частью бюджета остаются нефтегазовые доходы, которые продолжают сокращаться. По итогам первого полугодия они составили 3,38 триллиона рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. И июне доходы опустились до 526,8 миллиарда рублей.

На этом фоне в правительстве заговорили о сокращении расходных статей бюджета. По данным «Ведомостей», глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить на десять процентов все незащищенные статьи в 2024 году, а оставшиеся средства перераспределить.