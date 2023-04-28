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17:23, 28 апреля 2023Экономика

Минфин увидел дисбаланс между доходами и расходами бюджета

Силуанов: Минфин России видит дисбаланс между доходами и расходами бюджета

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский Минфин видит дисбаланс между доходами и расходами бюджета, констатировал глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«На федеральном уровне мы сейчас видим дисбаланс между доходами и расходами», — подчеркнул он и уточнил, что в настоящее время идут большие расходы в виде авансовых платежей. Силуанов добавил, что в текущем году министерство ориентируется на то, что бюджет будет дефицитным, но постарается сделать так, чтобы это было в рамках плановых показателей двухпроцентного дефицита бюджета от ВВП.

Ранее в апреле Силуанов говорил, что Россия планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году. Также в министерстве допускали всплески по расходам бюджета в текущем году.

В 2023 году доходы российского бюджета резко сократились из-за санкций, которые обрушили цену на основной российский экспортный сорт нефти Urals. В апреле ожидаемый объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов страны составит 113,6 миллиарда рублей, прогнозировал Минфин. В первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на 4 процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона.

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Платон Щукин
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