Минфин оценил ситуацию с доходами от нефти и газа в России

Минфин России опубликовал оценку исполнения бюджета за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на четыре процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения федерального бюджета, опубликованной на сайте министерства финансов.

В общей сложности доходы федерального бюджета в январе-марте сократились на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,677 триллиона рублей.

Основной причиной ведомство называет падение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals. Что касается ненефтегазовых доходов, то в целом ведомство оценивает их как соответствующие динамике, заложенной в бюджете.

Расходы увеличились до 8,077 триллиона рублей, что на 34 процента выше результата прошлого года. Таким образом, дефицит сформировался на уровне 2,4 триллиона рублей. В бюджет по итогам года заложен дефицит на уровне 2,9 триллиона.

Ранее Минфин сообщил, что в марте средняя стоимость Urals на фоне западных санкций опустилась до минимума с ноября 2020 года (47,85 доллара за баррель). При этом в апреле ведомство ожидает максимальный объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов — 113,6 миллиарда рублей.

Ситуация с нефтью также влияет на курс национальной валюты. С начала недели доллар и евро прибавили более пяти рублей, обновив годовые максимумы. По оценке министра финансов Антона Силуанова, российская валюта окрепнет после того, как вырастут нефтегазовые доходы.