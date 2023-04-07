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12:50, 7 апреля 2023Экономика

Курс доллара превысил 83 рубля

Курс доллара превысил 83 рубля, евро приблизился к 91 рублю

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля прошлого года, евро также торгуется на максимальной отметке за этот же период, приближаясь к 91 рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:50 доллар вырос до 83,14 рубля, евро — до 90,9 рубля. Китайский юань впервые почти год преодолел отметку 12 рублей и закрепился на ней.

С начала недели курсы доллара и евро выросли более чем на шесть рублей. Такая тенденция наблюдается на фоне резкого роста нефтяных котировок, что стало следствием решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи.

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Платон Щукин
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