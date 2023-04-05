Названа возможная причина ослабления рубля

«Ведомости»: российским банкам стало не хватать юаней, что может ослабить рубль

В последние недели российские банки стали покупать у Центробанка юани через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, причем объем таких покупок существенно растет, что может ослабить рубль. Об этом со ссылкой на данные регулятора пишут «Ведомости».

ЦБ запустил этот инструмент еще в январе, но до последнего момента финансовым организациям хватало китайской валюты, чтобы не прибегать к нему. Тем не менее 4 апреля были куплены сразу 2,8 миллиарда юаней при лимите 10 миллиардов.

Возможной причиной дефицита юаней является рекордный уровень торговли китайской валютой на Мосбирже — в марте он достиг двух триллионов рублей, что в 74 раза выше, чем в начале 2022 года. Второй месяц подряд юань обгоняет доллар и евро, у которых 1,69 триллиона и 1,26 триллиона соответственно.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заметил, что когда юанем только начинали торговать, участникам сделок могло не хватать его, но для нынешней ситуации, когда валюта ликвидна, картина не выглядит типичной.

Проблем может добавить и сокращение продаж юаней в рамках бюджетного правила, о котором объявил Минфин. С 7 апреля по 5 мая его будут продавать на 3,7 миллиарда рублей в сутки, тогда как в предыдущий период рынок получал 5,4 миллиарда.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин предупредил, что если дефицит юаней сохранится, то агентам придется покупать валюту на спотовом рынке, что приведет к ослаблению рубля по отношению к юаню, значит, и к доллару и евро.

С начала этой недели курс доллара вырос на два рубля, а евро — на три рубля, обе валюты обновили максимумы почти за год. По состоянию на 15:45 по московскому времени, доллар торговался на уровне 79,7 рубля, а евро — 87 рублей. На этом фоне власти резко ухудшили прогноз по курсу рубля в 2023 году.