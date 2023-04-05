«Ведомости»: кабмин ухудшил прогноз по курсу рубля на 2023 год до 77 рублей за доллар

Власти резко ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023 год — с 68,3 до 77 рублей за доллар, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, знакомый с новой версией прогноза социально-экономического развития России. Предыдущая оценка публиковалась в сентябре.

Эту информацию подтвердил федеральный чиновник. По его словам, ожидается, что до конца года доллар будет стоить в среднем до 78 рублей. Еще один источник, также близкий к правительству, уточнил, что прогноз социально-экономического развития находится в стадии «бурного обсуждения» и некоторые параметры еще не определены.

В частности, власти пока не пришли к единому мнению, каким будет объем добычи и цена нефти, а от этого напрямую зависит соотношение экспорта и импорта (платежный баланс), поэтому до уточнения этого показателя рассуждения о курсе рубля не имеют большого смысла, добавил последний спикер.

Еще один собеседник отметил, что фундаментальные показатели российской экономики, в частности платежный баланс, говорят о том, что в ближайшие месяцы доллар будет на уровне 65-70 рублей. Он объяснил ослабление рубля сразу несколькими факторами — низким уровнем продажи валюты экспортерами, выводом средств населением, а также продажей бизнеса в России иностранными компаниями. Последние повышают спрос на валюту тем, что конвертируют рубли для их вывода в свои юрисдикции.

По словам другого источника, на курс рубля сильно влияет существенное падение долларовой ликвидности на рынке. По его словам, курс доллара к рублю сейчас фактически нерепрезентативен.

Как обращает внимание газета, рубль падает вопреки действию бюджетного правила. Сейчас стоимость основного экспортного сорта нефти Urals находится ниже цены отсечения, но скорректированное бюджетное правило привязано к размеру доходов бюджета, а не к цене барреля. С 7 марта по 6 апреля ЦБ было поручено продать на внутреннем рынке юани на 119,8 миллиарда рублей. Механизм призван стабилизировать курс рубля и минимизировать влияние на него нефтяной волатильности.

Минфин заявлял, что средняя цена российской нефти в марте составила 47,85 доллара за баррель. При этом в сентябре Минэкономики ожидало, что Urals в 2023 году в среднем будет стоить 70,2 доллара. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин подытожил, что стоимость российской нефти по итогам первых трех месяцев года оказалась на четверть ниже запланированного среднего показателя на год, поэтому с точки зрения бюджета ослабление рубля выглядит оправданным.

4 апреля европейская валюта на Московской бирже побила очередной рекорд, превысив отметку в 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года. Параллельно доллар торговался в диапазоне 79,3-79,6 рубля. Выше 79 рублей американская валюта не поднималась почти год.