Власти оценили зависимость курса рубля от цен на нефть

Минфин: бюджетное правило дает возможность стабилизировать курс рубля

Минфин оценил зависимость курса рубля от бюджетного правила. Операции ЦБ от имени Минфина по приобретению валюты при дополнительных нефтегазовых доходах и ее продаже при недополученных доходах «стерилизуют влияние нефтяной волатильности на счет текущих операций платежного баланса». Об этом говорится в расчетах директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимира Цибанова, пишет РБК.

Механизм дает возможность стабилизировать курс и минимизировать влияние нефтяной волатильности на курс, сказал эксперт. До применения бюджетных правил зависимость курса от цен на нефть была выше, подчеркнул Цибанов. Без бюджетного правила при стоимости Urals от 30 до 100 долларов за баррель равновесный курс доллара падал бы примерно от 90-100 рублей до 40-60 рублей. С бюджетным правилом — от 80-84 рублей до 60-72 рубля.

Ранее сообщалось, что власти увеличили продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти втрое, до 8,9 миллиарда рублей в день, на фоне сокращения нефтегазовых доходов.

Всего на эти цели Минфин направит 160,2 миллиарда рублей. По итогам января бюджет России недополучил 52,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.