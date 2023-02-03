Минфин утроит продажу валюты на фоне сокращения нефтегазовых доходов

Минфин утроит продажу юаней на фоне сокращения нефтегазовых доходов

Минфин увеличит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти втрое, до 8,9 миллиарда рублей в день, на фоне сокращения нефтегазовых доходов. Об этом министерство сообщило на своем сайте. Всего на эти цели ведомство направит 160,2 миллиарда рублей.

Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года. Ранее, с 13 января по 6 февраля, ежедневные продажи валюты составляли 3,2 миллиардов рублей в день. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань-рубль».

По итогам января бюджет России недополучил 52,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. В Минфине объяснили такой результат снижением объемов экспортный пошлины на газ. В феврале, как ожидает ведомство, отклонение фактически полученных нефтегазовых поступлений от ожидаемого месячного объема составит 108 миллиардов рублей.