Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили

Аналитики Reuters оценили дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе

Министерство финансов выделит Центробанку валюту на сумму, эквивалентную 80 миллиардам рублей (1,14 миллиарда долларов по текущему курсу), для продажи на бирже в целях компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Об этом со ссылкой на консенсус-прогноз рыночных аналитиков сообщает Reuters.

Агентство ожидает, что о новых расходах в рамках бюджетного правила будет объявлено уже завтра, а продавать валюту будут с 7 февраля по 6 марта. При этом диапазон оценок аналитиков составляет от нуля до 205 миллиардов рублей, что говорит об отсутствии общей позиции.

В период с 13 января по 6 февраля Минфин выделил 54,4 миллиарда рублей — такую сумму нефтегазовых доходов, по оценке ведомства, бюджет недополучил в декабре. В результате каждый день ЦБ продавал юани на сумму 3,2 миллиарда рублей.

Если прогноз агентства оправдается, то продажа увеличится до 4,4 миллиарда рублей, фактически это будет означать увеличение суммы недополученных средств в 1,4 раза.

Поводом для возобновления бюджетного правила стало снижение стоимости российской нефти после вступления в силу европейского эмбарго на морские поставки и потолка цен на нефть, введенного G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. По оценке Минфина, в январе средняя стоимость основного экспортного сорта Urals опустилась до 49,48 доллара за баррель.

Так как в бюджете учтена цена в 70 долларов, ситуация требует распечатывания резервов, сокращения бюджета, дополнительных государственных займов или же увеличения налогов. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил найти способы найти новый способ считать цену продажу российской нефти, чтобы новая формула позволила собирать с нефтяных компаний больше средств.