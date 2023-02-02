Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 2 февраля 2023Экономика

Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили

Аналитики Reuters оценили дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Министерство финансов выделит Центробанку валюту на сумму, эквивалентную 80 миллиардам рублей (1,14 миллиарда долларов по текущему курсу), для продажи на бирже в целях компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Об этом со ссылкой на консенсус-прогноз рыночных аналитиков сообщает Reuters.

Агентство ожидает, что о новых расходах в рамках бюджетного правила будет объявлено уже завтра, а продавать валюту будут с 7 февраля по 6 марта. При этом диапазон оценок аналитиков составляет от нуля до 205 миллиардов рублей, что говорит об отсутствии общей позиции.

В период с 13 января по 6 февраля Минфин выделил 54,4 миллиарда рублей — такую сумму нефтегазовых доходов, по оценке ведомства, бюджет недополучил в декабре. В результате каждый день ЦБ продавал юани на сумму 3,2 миллиарда рублей.

Если прогноз агентства оправдается, то продажа увеличится до 4,4 миллиарда рублей, фактически это будет означать увеличение суммы недополученных средств в 1,4 раза.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Поводом для возобновления бюджетного правила стало снижение стоимости российской нефти после вступления в силу европейского эмбарго на морские поставки и потолка цен на нефть, введенного G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. По оценке Минфина, в январе средняя стоимость основного экспортного сорта Urals опустилась до 49,48 доллара за баррель.

Так как в бюджете учтена цена в 70 долларов, ситуация требует распечатывания резервов, сокращения бюджета, дополнительных государственных займов или же увеличения налогов. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил найти способы найти новый способ считать цену продажу российской нефти, чтобы новая формула позволила собирать с нефтяных компаний больше средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
В Белоруссии объявили о завершении летно-тактических учений
В МИД заявили о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.