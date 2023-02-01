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14:50, 1 февраля 2023Экономика

Средняя цена российской нефти упала

Минфин: средняя цена Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Средняя цена нефти российской марки Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель, сообщило на своем сайте российское Министерство финансов.

По сравнению с январем прошлого года показатель упал в 1,7 раза — тогда он составлял 85,64 доллара за баррель. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена была несколько ниже — 46,82 доллара за баррель.

Стоимость Urals снижается на фоне введения эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз и введения с декабря 2022 года странами Запада потолка цен, который ограничивает возможности по ее продаже третьим государствам. Россия при этом сама не будет продавать нефть странам, использующим механизм фиксации предельной цены.

Актуальный уровень потолка цен составляет 60 долларов за баррель, что выше складывающейся средней цены Urals, и в дальнейшем может быть пересмотрен.

По итогам 2022 года Urals в среднем торговался по 76,09 доллара за баррель. Российский бюджет на текущий год при этом рассчитан исходя из цены за Urals в 70 долларов за баррель, и цена на уровне 50 долларов создает риски существенного снижения доходов бюджета.

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Платон Щукин
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