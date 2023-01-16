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12:04, 16 января 2023Экономика

Названа средняя цена российской нефти

Средняя цена нефти марки Urals составила 46,82 доллара за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти марки Urals составила 46,82 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина.

Согласно расчетам ведомства, экспортная пошли на нефть с 1 февраля снизится и составит 12,8 доллара за тонну. Кроме того, также снизится пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также бензина. Пошлина на сжиженный природный газ составит 21 доллар за тонну.

Ранее в январе Reuters писало, что в январе российская нефть сорта Urals в рублях подешевела до минимума с ноября 2020 года. Судя по собственным расчетам агентства, средняя цена на топливо упала до 3233 рублей за баррель.

Стоимость топлива в рублях важна для государственного бюджета, а также установления налога на добычу полезных ископаемых и российской экспортной пошлины на нефть. Цена, названная агентством, на данный момент ниже заложенной в бюджете. Цены на сорт Urals снизились до двухлетнего минимума на фоне предлагаемых покупателям скидок и укрепления российской валюты.

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Платон Щукин
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