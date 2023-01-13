Цена российской нефти в рублях упала до двухлетнего минимума

Reuters: цена на российскую нефть Urals в рублях упала до минимума с ноября 2020 года

В январе российская нефть сорта Urals в рублях подешевела до минимума с ноября 2020 года, пишет Reuters.

По расчетам агентства, средняя цена на топливо упала до 3233 рублей за баррель. Между тем долларовая стоимость барреля Urals достигала в ходе торгов на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) примерно 47 долларов. Договор на продажу 10 тысяч тонн нефти заключен по цене 240 миллионов рублей, что при курсе доллара в районе 70 рублей составляет 46,76 доллара за баррель.

Стоимость топлива в рублях важна для государственного бюджета, а также установления налога на добычу полезных ископаемых и российской экспортной пошлины на нефть. Цена, названная агентством, на данный момент ниже заложенной в бюджете страны, сверстанном с дефицитом 3,3 триллиона рублей, стоимости на уровне 70 долларов (или 4788 рублей) — разница составляет 32,5 процента. Ранее «Коммерсантъ» писал, что при сохранении цены нефти на уровне ниже 50 долларов (приблизительно 3,4 тысячи рублей) бюджет дополнительно недосчитается 2,1-2,9 триллиона рублей.

Цены на сорт Urals снизились до двухлетнего минимума на фоне предлагаемых покупателям скидок и укрепления российской валюты. После декабрьского падения курс рубля начал расти к основным валютам на фоне объявления о том, что Минфин и ЦБ начнут продажи иностранной валюты по новому бюджетному правилу. Новый механизм предполагает, что если Россия получит доходы от продаж нефти и газа больше прогнозируемого уровня, то излишек ЦБ направит на покупку дружественной валюты, чтобы затем зачислить ее в резервы. Если доходы окажутся меньше, то на валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут покупать рубли.