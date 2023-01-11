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12:18, 11 января 2023Экономика

ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на бирже

Банк России с 13 января 2023 года возобновит операции с иностранной валютой на бирже
СюжетКурс доллара:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С 13 января текущего года Банк России возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом ЦБ сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет об операциях на Московской бирже в валютной паре «китайский юань-рубль» со сроком расчетов «завтра». Центробанк отмечает, что будет покупать и продавать валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца, чтобы минимизировать влияние на валютный курс. В пресс-службе уточнили, что подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, и регулятор сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

ЦБ действует в соответствии с порядком, опубликованным министерством финансов России. Согласно заявлению ведомства, валюта будет закупаться при высоких прогнозируемых нефтегазовых доходах страны и продаваться — при низких.

Таким образом Минфин намерен компенсировать потери для бюджета от сокращения нефтегазовых доходов страны в январе — по оценке ведомства, это 54,5 миллиарда рублей.

На этом фоне российская валюта в ходе торгов на Московской бирже продолжила укрепляться. Так, курс доллара по отношению к рублю опускался ниже 69 рублей, а курс юаня — падал до 10,04 рубля.

Курс доллара от TradingView
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Мария Грушко
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