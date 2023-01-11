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12:33, 11 января 2023Экономика

Минфин признал сокращение нефтегазовых доходов в январе

Минфин спрогнозировал потерю 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов в январе
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По итогам января бюджет недосчитается 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что будет компенсировано продажей валюты в соответствующих объемах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Причиной такой динамики в ведомстве назвали снижение фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями, таким образом, сократятся и доходы от его продажи вместе с выплатами в бюджет.

Чтобы компенсировать потери для казны, Минфин намерен в период с 13 января по 6 февраля продать иностранной валюты на ту же сумму. В качестве такой валюты выбраны китайские юани. Проводить операции будет Центробанк, объем суточных торгов составит 3,2 миллиарда рублей.

Поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизились в начале января. Как отмечает источник Reuters, причиной стала невостребованность топлива в Европе на фоне теплой погоды, рекордных уровней заполненности газовых хранилищ и значительного падения цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее сообщалось, что уровень экспорта в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упал ниже показателей еще советского периода. По сравнению с прошлым годом сокращение составило 46 процентов.

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Платон Щукин
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