Минфин признал сокращение нефтегазовых доходов в январе

Минфин спрогнозировал потерю 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов в январе

По итогам января бюджет недосчитается 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что будет компенсировано продажей валюты в соответствующих объемах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Причиной такой динамики в ведомстве назвали снижение фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями, таким образом, сократятся и доходы от его продажи вместе с выплатами в бюджет.

Чтобы компенсировать потери для казны, Минфин намерен в период с 13 января по 6 февраля продать иностранной валюты на ту же сумму. В качестве такой валюты выбраны китайские юани. Проводить операции будет Центробанк, объем суточных торгов составит 3,2 миллиарда рублей.

Поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизились в начале января. Как отмечает источник Reuters, причиной стала невостребованность топлива в Европе на фоне теплой погоды, рекордных уровней заполненности газовых хранилищ и значительного падения цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее сообщалось, что уровень экспорта в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упал ниже показателей еще советского периода. По сравнению с прошлым годом сокращение составило 46 процентов.