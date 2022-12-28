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20:54, 28 декабря 2022Экономика

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Газпром» в этом году поставил в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива, сообщил глава компании Алексей Миллер. Экспорт российского газового гиганта в 2022-м упал на 46 процентов по сравнению с 2021 годом, до уровня 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров).

По словам Миллера, добыча топлива «Газпромом» в этом году снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.

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Миллер также дал прогноз по экспорту топлива в Китай. Он считает, что в будущем общие объемы поставок российского газа в КНР достигнут почти 100 миллиардов кубометров в год. Конкретные сроки Миллер не назвал.

В ближайшее время, пояснил он, общий объем экспорта в Китай составит 48 миллиардов кубометров газа в год. Это примерно на 90 миллиардов кубометров меньше, чем было поставлено в Европу по итогам 2021 года.

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Платон Щукин
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