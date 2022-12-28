Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай

Глава «Газпрома» оценил экспорт газа в Китай в ближайшее время в 48 млрд кубометров в год

В будущем общие объемы поставок российского газа в Китай достигнут почти 100 миллиардов кубометров в год, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его заявления распространила компания в своем Telegram-канале.

Конкретные сроки достижения данного показателя Миллер не спрогнозировал. В самое ближайшее время, пояснил он, общий объем экспорта в Китай составит 48 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, это примерно на 90 миллиардов кубометров меньше, чем было поставлено в Европу по итогам 2021 года.

По словам Миллера, оценка в 100 миллиардов кубометров включает в себя экспортный транзитный газопровод через территорию Монголии, проектная мощность которого составляет 50 миллиардов кубометров. Строительство инфраструктуры пока не началось, работы могут стартовать в 2024 году.

«Газпром», как уточнил глава компании, решил в декабре поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Он также пояснил, что, согласно прогнозам, рост потребления газа в Китае должен обеспечить 40 процентов всего 20-процентного мирового прироста в следующие 20 лет.

При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) в прогнозах, опубликованных в конце октября, отмечало, что рост спроса на газ в Китае в период между 2021 и 2030 годами замедляется до 2 процентов в год, по сравнению с 12-процентным показателем в период с 2010 года. Это отражает, в том числе, ориентацию Пекина на более активное использование возобновляемых источников энергии. По мнению МЭА, это усложняет для России задачу переориентации поставок на китайский рынок.

