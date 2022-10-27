МЭА оценило перспективы поставок нефти и газа из России

МЭА отметило сложности в переориентации поставок газа из России в Китай

Объемы поставок нефти и газа из России в будущем вряд ли смогут вернуться к уровням 2021 года, к 2030 году доля страны на мировом рынке сократится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook 2022.

В настоящее время Россия переориентирует поставки своих ресурсов на рынки Азии, однако все объемы, ранее предназначенные для Европы, местным рынкам могут не требоваться. Особенно сложной является задача в случае с поставками газа, поскольку, по оценкам МЭА, в перспективе возможности Китая серьезно наращивать импорт ограничены.

По одному из сценариев агентства, учитывающему реально проводимую энергетическую политику, рост спроса на газ в Китае в период между 2021 и 2030 годом замедляется до 2 процентов в год, по сравнению с 12-процентным показателем в период с 2010 года. Это отражает, в том числе, ориентацию Пекина на более активное использование возобновляемых источников энергии, отмечает агентство.

Кроме того, Китай активно заключает новые долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа, государству уже удалось договориться о достаточных для себя объемах.

В середине октября российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров. На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири», указал Новак, выйдет в 2027 году. Экспорт трубопроводного газа в страны Европы в прошлом году, по подсчетам МЭА, составлял около 140 миллиардов кубометров.

По данным китайской стороны, раскрытым в конце октября, в августе Россия вышла на второе место среди поставщиков природного газа в Китай с результатом 2,4 миллиарда кубометров.