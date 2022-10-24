Китай раскрыл объем поставок российского газа по «Силе Сибири» и через СПГ

В августе этого года Россия вышла на второе место среди поставщиков природного газа в Китай с результатом 2,4 миллиарда кубометров. По этому показателю российские компании уступают только Таджикистану (2,9 миллиарда кубометров). Такие данные раскрыла китайская таможня, передает «Интерфакс».

Более миллиарда кубометров Россия поставила через СПГ, таким образом, по «Силе Сибири» — единственный маршрут поставки топлива через трубопроводы — было прокачано менее 1,4 миллиарда кубометров топлива.

«Газпром» перестал раскрывать точные объемы прокачки в Китай, ограничиваясь сообщениями о суточных рекордах. Однако исходя из предоставленных китайским управлением цифр, можно предположить, что за 2022 год будет поставлено порядка 15 миллиардов кубометров, как и было запланировано. Для сравнения, по «Северному потоку» до его остановки Европа получала 55 миллиардов кубометров.

В общей сложности Китай в августе закупил 13,196 миллиарда кубометров газа, из них по трубопроводам — 5,528 миллиарда. На третье место среди поставщиков опустилась Австралия — 2,278 миллиарда кубометров. В последний месяц лета закупки по трубопроводам выросли на 10 процентов, а СПГ — упали на 12 процентов из-за роста средней цены на этот вид поставок.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объявил, что в 2023 году по «Силе Сибири» планируется прокачать 22 миллиарда кубометров газа, а на запланированный объем 38 миллиардов кубометров маршрут выйдет в 2027 году. Причины промедления по срокам Новак не назвал, ранее ожидалось, что полноценное использование трубы начнется уже в 2024 году.