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Добыча и экспорт «Газпрома» рухнули

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья рухнул на 38,8 процента

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

С 1 января по 15 сентября «Газпром», по предварительным данным, добыл 300,8 миллиарда кубометров газа. Это на 15,9 процента меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период снизился на 3,3 процента. Экспорт в страны дальнего зарубежья рухнул на 38,8 процента, до 84,8 миллиарда кубометров.

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Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» выросли. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта, заявили в «Газпроме». На 13 сентября запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы восполнены на 58,4 миллиарда кубометров. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 14 миллиардов.

Заполненность украинских ПХГ на 13 сентября составила 13,6 миллиарда кубометров газа из необходимых к зиме 19 миллиардов. При этом «Газпром» предупредил Европу, что одних запасов в хранилищах ей не хватит. В компании привели в пример Германию, где, несмотря на высокий уровень заполненности ПХГ, запасов хватит только на два месяца потребления.

Китай повышает заявки на поставки газа по «Силе Сибири» даже при снижении роста спроса на него внутри страны, заявил ранее заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин.

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Платон Щукин
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