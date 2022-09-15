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Китай захотел больше российского газа

Зампред правления «Газпрома» Аксютин сообщил о росте заявок от Китая на поставки газа

Фото: Cao Jianxiong / globallookpress.com

Китай повышает заявки на поставки газа по «Силе Сибири» даже при снижении роста спроса на него внутри страны. О том, что КНР хочет больше российского топлива, сообщил заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин, его слова приводит РИА Новости.

«Это говорит о высокой востребованности российского трубопроводного газа на китайском рынке», — считает он. Аксютин также заявил, что санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу «Газпрома». Он отметил, что компания продолжает реализацию всех инвестпроектов, особую важность приобретает стимулирование потребления газа внутри России.

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Аксютин считает, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не способны стать альтернативой традиционным в сложный экономический период. Он также указал на то, что основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки СПГ в Европу — более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Аксютин добавил, что запрос на долгосрочные газовые контракты в Европе растет.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай, который должен поставлять в соседнюю страну топливо с Дальнего Востока.

В этом году поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» должны, в соответствии с планом, достигнуть уровня 15 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.

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Платон Щукин
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