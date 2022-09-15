Китай захотел больше российского газа

Зампред правления «Газпрома» Аксютин сообщил о росте заявок от Китая на поставки газа

Китай повышает заявки на поставки газа по «Силе Сибири» даже при снижении роста спроса на него внутри страны. О том, что КНР хочет больше российского топлива, сообщил заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин, его слова приводит РИА Новости.

«Это говорит о высокой востребованности российского трубопроводного газа на китайском рынке», — считает он. Аксютин также заявил, что санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу «Газпрома». Он отметил, что компания продолжает реализацию всех инвестпроектов, особую важность приобретает стимулирование потребления газа внутри России.

Аксютин считает, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не способны стать альтернативой традиционным в сложный экономический период. Он также указал на то, что основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки СПГ в Европу — более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Аксютин добавил, что запрос на долгосрочные газовые контракты в Европе растет.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай, который должен поставлять в соседнюю страну топливо с Дальнего Востока.

В этом году поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» должны, в соответствии с планом, достигнуть уровня 15 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.