«Газпром» объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай

Глава «Газпрома» Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай, который должен поставлять в соседнюю страну топливо с Дальнего Востока. Во время совещания по случаю Дня работника нефтяной и газовой промышленности он подчеркнул, что китайский рынок остается самым динамичным в мире, поэтому компания хочет расширить свое присутствие там, передает «Интерфакс».

По оценкам, на которые ссылается глава компании, за 20 лет прирост потребления газа в Китае составит до 40 процентов от общего прироста в мире. Поэтому, указал Миллер, восточная программа послужит расширению экспортных возможностей.

Речь идет о заключенном 3 февраля 2022 года контракте с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), в рамках которого «Газпром» должен поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год в течение 25 лет.

Первый меморандум относительно проекта был подписан еще в 2015 году. Этот маршрут является наиболее интересным Китаю с точки зрения близости источника поставок к промышленным центрам, однако от России он требовал разработки Южно-Киринского месторождения на Сахалине. В 2020 году проект, ради которого «Газпром» приобрел судно-трубоукладчик «Академик Черский», был поставлен на паузу ради строительства газопровода «Северный поток-2».

В 2022 году поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» должны, в соответствии с планом, достигнуть уровня 15 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем в 2021-м. После выхода маршрута на полную мощность объем поставок вырастет до 38 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что в июле средняя суточная добыча «Газпрома» упала до 774 миллионов кубометров газа, что на 14 процентов меньше июньских показателей. Такой объем стал минимумом по меньшей мере с 2008 года.