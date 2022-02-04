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«Газпром» заключил новый договор на продажу газа Китаю

«Газпром» и китайская CNPC подписали договор на поставку 10 млрд кубометров газа в год

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская корпорация «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о продаже газа в Китай с поставкой с Дальнего Востока. Объем нового соглашения составляет 10 миллиардов кубометров в год, сообщает официальный Telegram-канал компании.

Как отмечается в сообщении, заключенная сделка станет важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. Когда этот проект и газопровод «Сила Сибири» выйдут на полную мощность, объем поставок трубопроводного газа в соседнюю страну вырастет до 48 миллиардов кубометров в год.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что второй контракт с Китаем свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

Перед подписанием сделку на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином анонсировал президент России Владимир Путин. Он также упомянул о «хороших решениях», которые привезли российские нефтяники. Речь шла контакте на продажу 100 миллионов тонн нефти в течение десяти лет, которые также сегодня с CNPC подписала «Роснефть». По условиям соглашения, поставки будут вести через Казахстан.

В среду, 2 февраля, накануне визита Путина в Китай помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия установила рекорд по поставкам энергоресурсов, главным образом газа, в Китай.

Визит российской делегации во главе с президентом в Китай связан с началом зимней Олимпиады, которую принимает Пекин. Церемония открытия Игр начнется в 15:00 мск.

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Платон Щукин
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