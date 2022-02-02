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Россия установила рекорд по продаже газа в Китай

Россия поставила в Китай рекордный объем газа

Фото: Shutterstock

Россия установила рекорд по поставкам энергоресурсов, главным образом газа, в Китай. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, слова которого приводит ТАСС.

Ушаков не указал точный период, за который, по его данным, Россия поставила в Китай рекордное количество энергоресурсов. Помощник президента упомянул лишь запуск газопровода «Сила Сибири», торжественно открытый в декабре 2019 года.

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«На рекордный уровень вышли поставки энергоресурсов в Китай. С момента запуска по газопроводу "Сила Сибири" экспортировано свыше 15 миллиардов кубометров газа, прорабатываются модальности строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай», — отметил Ушаков.

Также он назвал газовый рынок Китая самым перспективным и динамично развивающимся в мире. По данным Ушакова, общий товарооборот между Россией и Китаем (сумма всех торговых сделок двух стран) вырос в 2021 году на треть до 140 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом.

С августа прошлого года в Европе разгорелся энергетический кризис, связанный прежде всего со снижением объема поставок российского газа в регион. На пике стоимость газа на европейских биржах достигала исторического максима и равнялась 1200 долларов за тысячу кубометров.

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Платон Щукин
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