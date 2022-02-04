Путин привез в Китай «хорошие решения» по поставкам углеводородов

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что привез «хорошие новые решения» по поставкам углеводородов, передает ТАСС.

Что касается нефтяников, то Путин обошелся без конкретики, а в газовой отрасли упомянул новый контракт на поставку в Китай газа с Дальнего Востока в объеме 10 миллиардов кубометров в год.

Глава государства также отметил взаимодействие двух стран по различным экономическим направлениям, среди которых он упомянул высокотехнологичные отрасли и зеленую повестку, то есть переход на более экологичное производство. Путин выразил уверенность, что Россия и КНР в итоге достигнут двухстороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов.

Визит Путина связан с открытием XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Церемония начнется в в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. При этом президент России стал первым международным лидером, с которым Си Цзиньпин встретился лично с момента начала пандемии COVID-19.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что темой переговоров лидеров станет диалог Москвы и США о гарантиях безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Накануне, 2 февраля, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия установила рекорд по поставкам энергоресурсов, главным образом газа, в Китай.