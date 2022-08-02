Добыча «Газпрома» упала до минимума за 14 лет

Bloomberg: суточная добыча «Газпрома» упала до минимума с 2008 года

В июле средняя суточная добыча «Газпрома» упала до 774 миллионов кубометров газа, что на 14 процентов меньше июньских показателей. Об этом со ссылкой на собственные расчеты, основанные на официальных данных компании, пишет Bloomberg.

Такое значение стало минимальным по меньшей мере с 2008 года, то есть за последние 14 лет. К нему привело резкое сокращение экспорта на основные рынки, которое фиксируется четвертый месяц подряд. В целом в этом году «Газпром» добыл 262,4 миллиарда кубометров газа, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Газпром» не предоставляет данные об экспорте по месяцам, однако расчеты агентства показывают, что в дальнее зарубежье в июле в среднем шло 206 миллионов кубометров газа в сутки, что на 22 процента меньше, чем в июне. Этот показатель стал минимальным с 2014 года. Плановый рост поставок в Китай не в состоянии компенсировать провал в отношениях с Евросоюзом.

Накануне «Газпром» объявил, что поставки в страны дальнего зарубежья по итогам первых семи месяцев текущего года упали на 34,7 процента (40 миллиардов кубометров), до 75,3 миллиарда кубометров. Экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос на 60,9 процента, что в целом соответствует контракту, предусматривающему постепенный вывод на запланированную мощность в 38 миллиардов кубометров.

В ближайшей перспективе ситуация с поставками и добычей будет только ухудшаться, поскольку компания дополнительно сократила поставки в Германию по газопроводу «Северный поток». В Европе ожидают, что Москва в рамках геополитического противостояния с Западом под тем или иным предлогом полностью прекратит продажу газа.