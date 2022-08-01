В России рассказали о пути к остановке «Северного потока»

Аналитик Юшков: санкции против «Газпрома» — путь к остановке «Северного потока»

«Газпром» может отказаться принять и установить турбину, отремонтированную Канадой, если с компании не будут сняты все санкции, мешающие ее работе. Для Европы это путь к остановке «Северного потока», заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Согласие «Газпрома» принять отремонтированную в Канаде турбину для установки ее на компрессорную станцию «Портовая», обеспечивающую поставки газа по «Северному потоку», зависит от готовности Канады, Великобритании и стран Евросоюза отказаться от применения санкций к компании. Такое условие в эфире телеканала «Россия 24» назвал зампред правления газового концерна Виталий Маркелов. По его словам, в настоящее время в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов, необходимых для работы станции, если не считать турбины «горячего резерва».

Отмена санкций

«Проблема состоит в том, что, хоть Канада и выдала разрешение на ремонт турбин, это только исключение, но не отмена санкций, — сказал Юшков. — До конца 2024 года разрешается починить и отправить обратно в Россию пять турбин, которые уже лежат в Ленинградской области. С другой стороны, вся поставка газа из России в Европу зависит от политического решения руководства Канады: сегодня они выдали разрешение, а завтра могут передумать».

«Газпром» просто требует определенности и долгосрочных договоренностей, которые позволят компании нормально функционировать и осуществлять полноценную работу Игорь Юшков аналитик

С первой, уже отремонтированной турбиной, как отметил аналитик, тоже не все однозначно: ее статус так и неясен. Она не учитывается в исключении из санкционного режима, выданного Канадой. Страна просто разрешила отправить ее в Германию, закрыв глаза на то, куда она пойдет дальше, подчеркнул собеседник «Ленты.ру»..

«Все предыдущие годы турбины шли именно в Россию, конечным получателем был "Газпром". Теперь, если прямо передать ее компании, это станет нарушением санкций. Но Канада решает просто не обратить на это внимания. Об этом и говорит "Газпром": он предлагает полностью отменить санкции, потому что в противном случае становится непонятен статус и формат отношений. Только полное снятие ограничений позволит нормально работать в прежнем режиме — когда все было хорошо, а турбины спокойно чинились и отправлялись в Россию», — объяснил Юшков.

Остановка «Северного потока»

Аналитик уверен, что в случае отказа Канады и Евросоюза от отмены санкций против компании «Газпром» действительно может отказаться принять турбину. В результате газопровод остановится, как только будет выработан ресурс оставшихся турбин.

«Это путь к остановке "Северного потока", который сулит большие проблемы для европейцев в рамках подготовки и прохождения отопительного сезона. Два северных газопровода не будут работать вообще, останется только транзит из Украины, и то в ограниченном объеме. Ну и, конечно, "Турецкий поток", но он небольшой и предназначен в основном для Юго-Восточной Европы», — сказал Юшков.

Взять на себя объемы «Ямал-Европы», «Северного потока» и Украины он не сможет. Так что это путь к дефициту, еще большим ценам и рискам Игорь Юшков аналитик

Напомним, «Газпром» резко сократил поставки газа по «Северному потоку» в середине июня, объяснив, что не может получить обратно переданную в ремонт турбину. Немецкая компания отправила оборудование на обслуживание в Канаду, а та, в свою очередь, отказалась возвращать ее России из-за введенного ранее режима санкций.

В июле прокачка была дополнительно снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности.