«Газпром» согласился принять турбину для «Северного потока» при одном условии

Топ-менеджер «Газпрома» Маркелов назвал отказ от санкций условием приема турбины для «СП»

Согласие «Газпрома» принять отремонтированную в Канаде турбину для установки ее на компрессорную станцию «Портовая», обеспечивающую поставки газа по «Северному потоку», зависит от готовности Канады, Великобритании и стран Евросоюза отказаться от применения санкций к компании. Такое условие в эфире телеканала «Россия 24» назвал зампред правления газового концерна Виталий Маркелов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов, необходимых для работы станции, если не считать турбины «горячего резерва».

Топ-менеджер «Газпрома» подчеркнул, что двигатели компании Siemens мощностью 52 мегаватта каждый являются ключевым оборудованием для прокачки газа. Срок их межремонтной выработки составляет 25 тысяч часов, после чего им обязательно нужен капитальный ремонт в заводских условиях. Российский поставщик опубликовал документы, подтверждающие поломки на газотурбинных агрегатах, а также предписания Ростехнадзора по их устранению.

Ранее Маркелов указывал, что в Канаде исправили не более четверти всех существовавших неисправностей, а передача остальных агрегатов на ремонт в нынешних условиях невозможна.

«Газпром» резко сократил поставки газа по «Северному потоку» в середине июня, объяснив, что не может получить обратно переданную в ремонт турбину. Немецкая компания отправила оборудование на обслуживание в Канаду, а та, в свою очередь, отказалась возвращать ее России из-за введенного ранее режима санкций.

Через несколько недель переговоров сторонам удалось прийти к соглашению, однако теперь уже Россия под различными предлогами отказывалась принимать турбину. В июле прокачка была дополнительно снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности. В Европе, в том числе в производителе турбин, не верят в техническую версию, полагая, что причины сокращения поставок кроются в политическом конфликте и позиции Евросоюза по отношению к спецоперации России на территории Украины.

На этом фоне Европа готовится к полному прекращению поставок газа из России, переориентации на альтернативных поставщиков и более активное использование альтернативных источников энергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на прошлой неделе заявила, что достигнутое соглашение об ограничении потребления газа позволит перезимовать без российского газа.

