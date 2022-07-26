Европа заявила о способности пережить зиму без газа из России

Комиссар по энергетике заявила, что ЕС может пережить «среднюю» зиму без газа из России

Газовая сделка, касающаяся сокращения потребления топлива и согласованная странами Европейского союза, должна обеспечить достаточный уровень экономии, чтобы пережить зиму даже в случае полной остановки поставок газа из России в июле. С соответствующим заявлением выступила комиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова цитирует Reuters.

«Наши предварительные подсчеты указывают, что даже если послабления будут в силе, мы добьемся такого сокращения спроса, которое позволит нам спокойно пережить среднюю зиму», — уточнила она.

Соглашение по поводу сокращения потребления газа министры энергетики блока достигли 26 июля. Дипломат одной из стран Евросоюза отметил, что компромисса удалось достичь благодаря существенно облегченной версии плана, который ранее предложила Еврокомиссия, — в нем шла речь про 15-процентную экономию.

Послаблений для себя добились, в частности, Испания и Португалия. Они планируют сократить потребление на 7 процентов. Пиренейский полуостров обладает мощными регазификационными терминалами для приема партий сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке.