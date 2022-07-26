Евросоюз договорился о сокращении потребления газа

Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ

На встрече министров энергетики Евросоюза стороны сумели достичь политического соглашения по сокращению спроса на природный газ. Об этом говорится в сообщении в Twitter чешского председательства в совете ЕС.

Повестка заседания включала в себя меры по снижению потребления газа, вопросы энергетической безопасности Евросоюза и энергетическое сотрудничество между ЕС и Украиной.

Дипломат одной из стран Евросоюза отметил, что компромисса удалось достичь благодаря существенно облегченной версии плана, который ранее предложила Еврокомиссия, сообщает ТАСС. По его словам, нынешний вариант снимает озабоченность стран-членов.

Инициатива Еврокомиссии включала в себя сокращение потребления газа на 15 процентов для всех стран ЕС. Против нее выступили государства, которые в наименьшей степени зависят от поставок из России. В частности, Польша требовала убрать из плана обязательность сокращения.