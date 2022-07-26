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Экономика

Евросоюз договорился о сокращении потребления газа

Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

На встрече министров энергетики Евросоюза стороны сумели достичь политического соглашения по сокращению спроса на природный газ. Об этом говорится в сообщении в Twitter чешского председательства в совете ЕС.

Повестка заседания включала в себя меры по снижению потребления газа, вопросы энергетической безопасности Евросоюза и энергетическое сотрудничество между ЕС и Украиной.

Дипломат одной из стран Евросоюза отметил, что компромисса удалось достичь благодаря существенно облегченной версии плана, который ранее предложила Еврокомиссия, сообщает ТАСС. По его словам, нынешний вариант снимает озабоченность стран-членов.

Инициатива Еврокомиссии включала в себя сокращение потребления газа на 15 процентов для всех стран ЕС. Против нее выступили государства, которые в наименьшей степени зависят от поставок из России. В частности, Польша требовала убрать из плана обязательность сокращения.

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Платон Щукин
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