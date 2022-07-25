Польша отказалась делиться газом с другими странами Европы

Министр климата Польши: Варшава не согласна делиться газом с другими странами Евросоюза

Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Заявления министра об отказе Варшавы цитирует РИА Новости.

«Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», — сказала Москва.

Предложения Брюсселя по поводу введения ограничений на потребление и нормативов по экономии газа Варшаву не устраивают. «То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — отметила министр, добавив, что считает возможным только добровольные решения по сокращению расхода газа.

Идея обязательных лимитов встретила сопротивление и в других странах Европы. Так, Чехия, председательствующая в ЕС, ранее заявила, что требования для введения ограничений необходимо ужесточить. Прага полагает, что подобные меры можно применять, если их требуют как минимум пять стран, а не три (как предлагает Еврокомиссия).

План ЕК, представленный в середине июля, подразумевает, что снизить потребление газа должны все граждане, органы власти, частные домохозяйства, поставщики электроэнергии и промышленность. Исходно предлагается сделать экономию добровольной, а режим обязательной экономии хотят вводить по запросу стран.

