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Германия обвинила Россию в отказе забрать турбину для «Северного потока»

Вице-канцлер ФРГ Хабек обвинил Россию в отказе забрать турбину для «Северного потока»
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал, что у Германии готовы все необходимые документы для отправки в Россию турбины для газопровода «Северный поток». Он обвинил Россию в том, что она сама затягивает данный процесс, сообщает ТАСС.

Хабек заявил, что турбина находится в стране с 18 июля и ведомство подготовило все документы для того, чтобы ее можно было перевезти в Россию. Он подчеркнул, что лично держал эти документы в руках. Вице-канцлер пояснил, что Москве необходимо указать место отправки и способ пересечения границы.

«Но она этого не делает, она отказывается забрать эту турбину к себе», — считает он.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечал, что отказаться от обслуживания компанией Siemens оборудования трубопровода «Северный поток» в краткосрочной перспективе будет очень сложно, поскольку возникнут проблемы с подбором аналогов для имеющихся комплектующих.

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Марина Совина
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