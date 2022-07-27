Перспективу отказа от обслуживания Siemens «Северного потока» оценили

Аналитик Правосудов назвал сложной замену оборудования Siemens на «Северном потоке»

Отказаться от обслуживания компанией Siemens оборудования трубопровода «Северный поток» в краткосрочной перспективе будет очень сложно. В разговоре с «Лентой.ру» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов назвал главные препятствия для смены комплектующих.

Проблемы с обслуживанием

Компания «Газпром» обвинила Siemens в отказе от ремонта оборудования для газопровода «Северный поток». На компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена, заявил заместитель главы российской корпорации Виталий Маркелов. По его словам, из-за введенных санкций с обслуживанием стали возникать проблемы. По оценке Сергея Правосудова, подобрать аналоги для оборудования будет сложно.

«Заместить эту турбину не так просто. Поэтому этого не делают и ждут, когда компания Siemens начнет выполнять свои контрактные обязательства. Компания Siemens теоретически не против, она должна договориться с Канадой, чтобы турбину завезти в Германию. Теперь проблема с другими турбинами, чтобы по ним так же продолжали выполнять свои обязательства», — объяснил аналитик.

Проблема с турбинами возникла после того, как власти Канады отказались возвращать России турбину после планового ремонта из-за ограничительных мер. Разрешение выдали после вмешательства Германии.

Замена оборудования

Несмотря на то что по соседству с «Северным потоком-1» располагается «Северный поток-2», переоборудовать первый трубопровод по аналогии с новым маловероятно, полагает Сергей Правосудов.

«Когда строился "Северный поток-1", в России не было таких технологий. Там использовались зарубежные трубы, компрессорную станцию строили из турбин мощностью 52 мегаватта. "Северный поток-2" строили с турбинами мощностью 32 мегаватта. Они тоже мощные, их поставили гораздо больше. Получается, нужно переделать всю систему транспортировки газа, чтобы турбины мощностью 52 мегаватта заменить на турбины мощностью 32 мегаватта. Фактически нужно построить новую компрессорную станцию, а это не быстро и дорого», — отметил директор Института национальной энергетики.

Альтернатива «Северному потоку»

Чтобы избежать полного прекращения поставок газа в Европу по «Северному потоку», Россия готова запустить «Северный поток-2», напомнил специалист. Все зависит от решения Берлина, который должен сертифицировать трубопровод, добавил он.

«Германии прямо предложили запустить в любой момент уже построенный "Северный поток-2". Но делаются заявления, что это будет не только поражение Германии, а будет выброшен белый флаг. Совершенно непонятно, почему "Северный поток-1" это не белый флаг, а "Северный поток-2" — белый, ведь это аналогичные газопроводы, построенные по одному маршруту», — сказал Сергей Правосудов.

У "Северного потока-2" нет турбин Siemens, там уже используют российские турбины, и даже теоретически такой проблемы возникнуть не может. Поэтому вся Европа смотрит, выйдет или не выйдет из этой ситуации компания Siemens, и даст ли Германия разрешение на начало работы "Северного потока-2" Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

Оба трубопровода проходят по дну Балтийского моря. «Северный поток-1» начали строить в 2010 году, а коммерческие поставки газа начались в 2012-м. Строительство «Северного потока-2» началось 2018 году и было завершено в 2021-м. Для его запуска требовалась сертификация, но с февраля 2022 года он фактически заморожен. Проект с самого начала критиковали Украина, США и страны-транзитеры российского голубого топлива.

Siemens в свою очередь сообщила, что не получала сообщений от «Газпрома» о повреждениях других турбин. «Поэтому мы предполагаем, что турбины работают нормально», — цитирует сообщение компании «Коммерсант».