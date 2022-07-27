Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

Замглавы «Газпрома» заявил, что Siemens не ремонтирует оборудование для «Северного потока»

Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com

Компания Siemens не выполняет работы по ремонту оборудования, необходимого для функционирования «Северного потока», заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов, пишет ТАСС.

По его словам, компания рассчитывала, что Siemens передаст ей отремонтированный двигатель еще в мае. Сейчас, указывает топ-менеджер, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии только одна турбина.

С 27 июля компания снизила объемы прокачки по трубопроводу, основному маршруту поставок газа в Европу, до 20 процентов от его мощности.

Поставки начали сокращаться еще с середины июня, когда «Газпром» впервые объявил, что с оборудованием возникли проблемы — его из-за санкций не удалось вернуть из ремонта. Тогда прокачка сократилась до 40 процентов от максимума.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Названы города-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею
Российские снайперы применили захваченные винтовки на Украине
Верховная Рада запретила взимать задолженности с военных ВСУ
Самолет-разведчик НАТО приблизился к границам России
Еще одна вещь из 1990-х снова стала модной в 2022 году
Польша собралась менять советские МиГ-29 на южнокорейские FA-50
США направят Эфиопии гуманитарную помощь на фоне визита Лаврова
Москва выразила протест временной поверенной в делах Латвии
Стало известно о необходимости реабилитации девочки после нападения обезьяны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.