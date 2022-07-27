«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 20 процентов мощности

«Газпром» объявил о снижении поставок по «Северному потоку» с 27 июля до 20% мощности

Компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» с 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Прокачка газа снизилась до 20 процентов от проектной мощности в 07:00 мск. Теперь поставки не превысят 33 миллионов кубометров в сутки. При этом по паспортным характеристикам трубопровод позволяет прокачивать 167 миллионов кубометров в сутки.

33 миллиона кубометров газа сможет прокачивать «Северный поток» в сутки

Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта «Газпром» сообщал еще 25 июля.

Проблемы с ремонтом турбины сочли следствием санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие неполадок с турбинами. Он также отметил, что первая турбина после капитального ремонта еще не пришла и не установлена, она находится в пути. Он выразил надежду, что ее доставят раньше, а не позже предполагаемого срока. «Еще раз повторяю, ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны», — заявил он. Представитель Кремля добавил, если бы не антироссийские ограничения, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, что помогло бы избежать проблем.

Прежде власти Канады отказывались возвращать турбину в Россию после планового ремонта из-за наложенных на Москву санкций, утверждая, что ГПА является продукцией двойного назначения. После вмешательства Германии Оттава разрешила вывезти агрегат, страны решили предоставить «Газпрому» специальную лицензию на экспорт оборудования до 2024 года. Также Канада согласилась упростить будущий ремонт ГПА «Северного потока». «Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть упрощены — канадское правительство уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию», — говорится в сообщении Siemens Energy.

Однако «Газпром», хоть и получил от Siemens документы, связанные с оборудованием для «Северного потока», счел бумаги недостаточно ясными. Российская компания утверждает, что у нее по-прежнему есть вопросы и по поводу санкций Евросоюза и Великобритании: эти вопросы должны быть сняты для того, чтобы двигатель был поставлен в Россию, а другие агрегаты для КС «Портовая» можно было ремонтировать. «В этих обстоятельствах "Газпром" в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — уточнили в компании.

Европе предрекли «кошмарный сценарий»

Европу ждет «кошмарный сценарий» развития, предрек обозреватель британского издания Express Чарли Брэдли. По его мнению, Германия оказалась на грани рецессии, а остальные европейские страны испытывают на себе существенное давление из-за дефицита и роста стоимости энергоресурсов. Опасается блэкаутов, спровоцированных энергокризисом, и Великобритания.

В свою очередь, источники Bloomberg заподозрили Россию в желании «продолжить давление» на Европу в связи с поставками газа и их объемами. По мнению собеседников агентства, Москва использует ситуацию с возвратом в страну газотурбинного двигателя после ремонта в Канаде и перебои в поставках газа, к которой она привела, для того, чтобы вынудить европейские страны смягчить санкции и изменить позицию по поддержке Украины.

После заявления «Газпрома» о сокращении транзита газ на европейской бирже подорожал почти до 2240 долларов за тысячу кубометров.