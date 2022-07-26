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Европе предрекли «кошмарный сценарий» после заявления «Газпрома»

Express: после сокращения транзита по «Северному потоку» Европу ждет кошмарный сценарий

Фото: Jens Büttner / Global Look Press

После заявления российской корпорации «Газпром» о сокращении транзита по «Северному потоку» Европу ждет «кошмарный сценарий» развития, предрек обозреватель британского издания Express Чарли Брэдли.

По мнению Брэдли, Германия оказалась на грани рецессии, а остальные европейские страны испытывают на себе существенное давление из-за дефицита и роста стоимости энергоресурсов. Опасается блэкаутов, спровоцированных энергокризисом, и Великобритания.

В июне «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу по газопроводу «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens для компрессорной станции «Портовая».

В начале июля Канада согласилась предоставить Германии восстановленный агрегат для его дальнейшей передаче Москве. После планового техобслуживания «Северный поток» возобновил работу 21 июля, однако уже 25-го числа российский энергетический гигант сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины, вследствие чего поставки по трубопроводу будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть упадут до 20 процентов от номинальной мощности.

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Варвара Кошечкина
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