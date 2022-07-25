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«Газпром» сообщил об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая»

«Газпром» сообщил об остановке еще одного двигателя на компрессорной станции «Портовая»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщил об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что суточная пропускная способность станции составит до 33 тысяч кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 тысячами кубометров и стандартными 167 тысячами.

В июне объем поставок по «Северному потоку» был резко сокращен. «Газпром» объяснил это отказом властей Канады возвращать газотурбинный двигатель для «Портовой» после ремонта из-за санкций. В дальнейшем Оттава и Берлин договорились вернуть агрегат, а также выпустить специальную лицензию, разрешающую передачу оборудования для «Северного потока» до 2024 года.

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Платон Щукин
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