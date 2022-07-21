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Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку

Nord Stream AG: газ начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после завершения техработ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Газ начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после завершения техработ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG.

Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.

О планах возобновить прокачку 20 июля сообщили источники Reuters. По словам собеседников агентства, поставки начнутся вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

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Марина Совина
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