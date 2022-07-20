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Европа оценила возможность запуска «Северного потока-2»

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что запустить «Северный поток-2» невозможно

Фото: Nord Stream AG / Globallookpress.com

Запустить «Северный поток-2» невозможно, он не получил необходимых разрешений и не может эксплуатироваться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее оценки цитирует ТАСС.

«"Северный поток-2" не сертифицирован и не может работать», — указала глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен указала, что поставкам по «Северному потоку-1» ничто не мешает, поскольку необходимое оборудование, на проблемы с возвратом которого ссылается российская сторона, уже отправлено из Канады.

С идеей запустить «Северный поток-2» ранее выступил российский президент Владимир Путин. При этом он заметил, что возможные проблемы с оборудованием могут привести к существенному снижению объемов прокачки по «Северному потоку-1».

«Газпром», в свою очередь, утверждает, что до сих пор не получил документы, которые обеспечили бы возможность поставить оборудование, необходимое для прокачки газа по действующему маршруту.

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Платон Щукин
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