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«Газпром» заявил о невозможности поставить оборудование для «Северного потока»

«Газпром» не получил документы для поставки оборудования для «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» до сих пор не получил документы, которые обеспечили бы возможность поставить оборудование, необходимое для прокачки газа по «Северному потоку», следует из заявления в Telegram-канале компании.

«Несмотря на ранее направленные запросы, "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — сказано в публикации.

В компании пояснили, что вновь запросили документацию у Siemens, обратив внимание на то, что гарантированный возврат оборудования и ремонт иных турбин «напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода».

О проблемах с возвратом турбины, застрявшей на ремонте в Канаде из-за санкций, «Газпром» заявил в середине июня, сократив после этого объемы прокачки газа в Европу. В июле СМИ сообщили, что Канада согласилась сделать исключение, а оборудование уже находится на пути в Европу.

Сам «Северный поток» до 21 июля проходит плановое обслуживание. В Европе опасались, что прокачка после его завершения восстановлена не будет, однако, по данным СМИ, поставки все же возобновят — в ограниченном объеме. Президент России Владимир Путин утверждает, что на фоне проблем с турбинами Siemens прокачка может быть сокращена вдвое.

В Германии, в свою очередь, утверждают, что не видят технических причин для отмечавшегося снижения объемов поставок. Берлин утверждает, что турбина, которая пока не вернулась из Канады, была нужна для использования в сентябре.

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Платон Щукин
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