«Газпром» заявил о невозможности поставить оборудование для «Северного потока»

«Газпром» не получил документы для поставки оборудования для «Северного потока»

«Газпром» до сих пор не получил документы, которые обеспечили бы возможность поставить оборудование, необходимое для прокачки газа по «Северному потоку», следует из заявления в Telegram-канале компании.

«Несмотря на ранее направленные запросы, "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — сказано в публикации.

В компании пояснили, что вновь запросили документацию у Siemens, обратив внимание на то, что гарантированный возврат оборудования и ремонт иных турбин «напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода».

О проблемах с возвратом турбины, застрявшей на ремонте в Канаде из-за санкций, «Газпром» заявил в середине июня, сократив после этого объемы прокачки газа в Европу. В июле СМИ сообщили, что Канада согласилась сделать исключение, а оборудование уже находится на пути в Европу.

Сам «Северный поток» до 21 июля проходит плановое обслуживание. В Европе опасались, что прокачка после его завершения восстановлена не будет, однако, по данным СМИ, поставки все же возобновят — в ограниченном объеме. Президент России Владимир Путин утверждает, что на фоне проблем с турбинами Siemens прокачка может быть сокращена вдвое.

В Германии, в свою очередь, утверждают, что не видят технических причин для отмечавшегося снижения объемов поставок. Берлин утверждает, что турбина, которая пока не вернулась из Канады, была нужна для использования в сентябре.