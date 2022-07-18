Германия отказалась верить объяснениям «Газпрома» о проблемах с поставками

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии технических причин для снижения прокачки газа из РФ

Германская сторона отказывается верить объяснениям «Газпрома» по поводу снижения объемов прокачки газа через «Северный поток» из-за технических проблем, заявила пресс-секретарь министерства экономики ФРГ Беате Барон. Ее заявления цитирует AP.

В Москве указывали на невозможность вернуть из ремонта турбину, из-за санкций застрявшую в Канаде после ремонта. «Мы технических причин не видим. По нашим данным, эта турбина нужна на замену и предназначалась для использования в сентябре, однако, опять же, мы делаем все, чтобы снять все возможные предлоги с российской стороны», — сказала она.

Представитель Минэкономики не уточнила, где сейчас находится турбина, сославшись на соображения безопасности. Однако она подчеркнула, что никаких разрешений для транспортировки оборудования не потребуется, под европейские санкции оно не попадает.

По данным СМИ, отремонтированную турбину отправили в Германию 17 июля. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы. В Кремле на просьбу прокомментировать перспективы восстановления прокачки отослали за пояснениями к «Газпрому».

