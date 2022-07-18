Стало известно об отправке турбины для «Северного потока» Канадой в Германию

«Ъ»: отремонтированная турбина для «Северного потока» отправлена из Канады в Германию

17 июля отремонтированная турбина для газопровода «Северный поток» была отправлена из Канады в Германию. Это выяснил «Коммерсантъ».

По информации издания, груз решили доставить самолетом, чтобы ускорить доставку. После этого еще пять-семь дней машина будет ехать до финального пункта назначения в России. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

13 июля канадские СМИ сообщили, что страна согласилась сделать исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток». Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал согласие Оттавы отдать турбину, заявив, что «украинцы никогда не воспримут решение Канады, принятое фактически в нарушение санкционного режима».

Ранее «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 до 67 миллионов кубометров из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находилась на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии, но провести техобслуживание также может только канадское предприятие.