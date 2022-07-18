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В Кремле ответили на вопрос о восстановлении прокачки газа в Европу

В Кремле переадресовали вопросы о восстановлении прокачки по «Северному потоку» «Газпрому»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вопросы полномасштабного восстановления прокачки газа в Европу по «Северному потоку» должны быть переадресованы «Газпрому», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит «Интерфакс».

«Эти вопросы основаны на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицированно ответит», — пояснил Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать информацию о скором возобновлении работы турбины на газопроводе в связи с ее предполагаемым возвращением из Канады. По данным «Коммерсанта», 17 июля оборудование отправили в Германию.

Сообщается, что груз направлен самолетом, после чего ему понадобится еще около недели, чтобы добраться до финального пункта назначения в России. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

В середине июня «Газпром», ссылаясь на технические проблемы из-за отсутствия турбины, сократил объемы прокачки газа по трубопроводу. В середине июля на «Северном потоке» начались плановые работы.

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Платон Щукин
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