КСИР отчитался об ударах по двум базам США в Иордании

КСИР заявил о поражении ангара с F-15 и беспилотниками на базах США в Иордании

Иранские военные в ответ на удары США атаковали две базы в Иордании, повредив вертолеты и уничтожив беспилотники. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаке на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15. Кроме того, в ходе атаки был уничтожен ангар по подготовке беспилотников, восемь беспилотников MQ-9 были полностью уничтожены, два других получили серьезные повреждения», — говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

Корпус стражей также утверждает, что повредил два американских вертолета и нанес удары по центру размещения военных, в результате чего есть погибшие и раненые. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные в ответ нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета попала в жилой блок военной базы США в Иордании. Как утверждалось, жертвами удара стали как минимум двое военнослужащих.