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Экономика

Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней

Поставки газа по «Северному потоку» в Европу остановят на 10 дней из-за планового ремонта

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Поставки российского газа по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из РФ в Европу, с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания, пишет ТАСС.

Природный газ продолжит поступать из России в государства Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину. Как уточнили в компании-операторе проекта — Nord Stream AG, все работы были согласованы с партнерами по транспортировке.

Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода полностью прекратить поставки топлива в Германию.

Такая ситуация, по мнению представителей немецкого Кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.

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Марина Совина
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