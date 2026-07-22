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15:47, 22 июля 2026 (обновлено: 16:05, 22 июля 2026)Экономика

В Госдуме предложили регулировать цены на бензин

Депутаты от КПРФ в Госдуме предложили разрешить правительству регулировать цены на АЗС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Правительство должно иметь возможность устанавливать предельные розничные цены на топливо и продукты нефтепереработки. Законопроект с такой инициативой внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе лидером фракции Геннадием Зюгановым и Юрием Афониным, передает «Коммерсантъ».

По оценке Афонина, принятие документа даст государству возможность для вмешательства в ценообразование на внутреннем рынке топлива. В настоящее время власти не имеют легальной возможности регулировать цены на бензин, дизтопливо, авиакеросин и другие нефтепродукты.

Как указали депутаты, на некоторых АЗС цены растут неадекватно, что вызывает недовольство граждан. Кроме того, такое подорожание увеличивает транспортные расходы, а это перенесется в стоимость всех доставляемых с помощью автотранспорта товаров.

Коммунисты уверены, что в такие процессы для остановки спекуляций и стабилизации рынка необходимо вмешательство чиновников. Способы борьбы с дефицитом в случае, если регулируемые цены на топливо окажутся ниже экономически обусловленных, депутаты не указали.

При этом нынешний созыв Госдумы рассмотреть законопроект уже не успеет, поэтому даже в случае одобрения он может быть принят и вступить в силу не раньше октября этого года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов за рост цен на них. Кроме того, ведомство регулярно направляет в адрес компаний предупреждения по тому же поводу.

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