Губернатор Развожаев сообщил об атаке дронов ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, в городе зафиксировали налет дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сбито два беспилотника в Балаклавском и Ленинском районах», — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор также обратился к жителям Севастополя. Он призвал их покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 22 июля ВСУ нанесли удар по Ялте. Власти сообщали, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки украинских дронов пострадали 17 человек.