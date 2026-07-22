Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, в городе зафиксировали налет дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сбито два беспилотника в Балаклавском и Ленинском районах», — написал Развожаев.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Губернатор также обратился к жителям Севастополя. Он призвал их покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
В ночь на 22 июля ВСУ нанесли удар по Ялте. Власти сообщали, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки украинских дронов пострадали 17 человек.