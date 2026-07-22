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17:26, 22 июля 2026 (обновлено: 17:41, 22 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об атаке дронов ВСУ на Севастополь
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, в городе зафиксировали налет дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сбито два беспилотника в Балаклавском и Ленинском районах», — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор также обратился к жителям Севастополя. Он призвал их покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 22 июля ВСУ нанесли удар по Ялте. Власти сообщали, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки украинских дронов пострадали 17 человек.

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