Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 21 июля 2026Экономика

Против российских нефтяных компаний и трейдеров завели 15 антимонопольных дел

ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и других участников рынка нефтепродуктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также по признакам нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам выданы 38 предупреждений, сообщает «Интерфакс».

В качестве примера приведен случай с ООО «Петросервис», которое Удмуртское управление ФАС уличило в повышении цены на дизельное топливо при поставке аграриям. Поставщику необходимо принять меры по снижению стоимости горючего и приведению его к экономически обоснованному уровню.

Отмечается, что от сельхозпроизводителей в ФАС по поводу ценообразования поступили три обращения — из Республики Коми, Липецкой и Новосибирской областей.

На прошлой неделе управления ФАС направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо. От них потребовали прекращения действий, которые содержат признаки нарушения положений о защите конкуренции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр Скрябин объяснил, почему еда из чужой тарелки вкуснее
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok