Против российских нефтяных компаний и трейдеров завели 15 антимонопольных дел

ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и других участников рынка нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также по признакам нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам выданы 38 предупреждений, сообщает «Интерфакс».

В качестве примера приведен случай с ООО «Петросервис», которое Удмуртское управление ФАС уличило в повышении цены на дизельное топливо при поставке аграриям. Поставщику необходимо принять меры по снижению стоимости горючего и приведению его к экономически обоснованному уровню.

Отмечается, что от сельхозпроизводителей в ФАС по поводу ценообразования поступили три обращения — из Республики Коми, Липецкой и Новосибирской областей.

На прошлой неделе управления ФАС направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо. От них потребовали прекращения действий, которые содержат признаки нарушения положений о защите конкуренции.